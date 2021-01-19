TTB'den açıklama: Ek ödemeler ödensin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ödeme ve özlük hakları tartışmalarının ardından bir açıklama yaptı.

Sağlıkçı emekçilerine yatırılacağı duyurulan ek ödemelerin dahi yapılmadığı belirten TTB, "Emeğimizin karşılığı olarak adaletli ücret istedik, ekranlarda ilan ettiğiniz ek ödemeleri dahi yatırmadınız! Ek ödemeler ödensin" dedi.

Emeğimizin karşılığı olarak adaletli ücret istedik, ekranlarda ilan ettiğiniz ek ödemeleri dahi yatırmadınız!



📢 #EkÖdemelerÖdensin pic.twitter.com/gJ3G1QWmd6 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) January 19, 2021

Akit Haber Müdürü Murat Alan, sağlıkçıların özlük haklarını istemesine "rüşvet" demiş, Alan'ın sözleri büyük tepki çekmişti. Sağlık örgütleri, Alan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise soL'a yaptığı açıklamada "Ödemelerimiz iyiymiş gibi bir algı yaratılıyor" demişti. Sağlık çalışanlarına ilişkin ek ödemelerle ilgili düzenlemede değişiklikten sağlıkçıların yüzde 80'inin bu düzenlemeden yararlanmayacağını belirten Zekiye Bacaksız, sağlık emekçilerinin parça başı ücretli haline getirildiğini söylemişti.