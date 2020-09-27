TTB’de seçimi Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı

TTB 72. seçimli büyük kongresi, 26-27 Eylül'de Ankara Bilkent kongre merkezinde yapıldı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle açık alanda yapılan kongrede konuşan TTB bakanı Sinan Adıyaman, “Covid-19 pandemisinin yaşandığı bir ülkede, başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının sözü, sesi, çığlığı olmayı başardığımızı umuyorum. Görev sürem doldu ama buradayım. Yanı başınızda ve omuz başınızda olmaya devam edeceğim” dedi.

Kongrenin ilk günü sonunda önümüzdeki 2 yıl için TTB yönetimine seçilecek adayların belirlenmesiyle sona erdi. Uzun yıllardır TTB yönetimini sürdüren Etkin-DemokratikTTB grubunun listesi yanında, Bağımsız hekimler grubu da bir liste ile seçime gireceğini açıkladı. 2 grubun listelerinin katıldığı, yaklaşık 500 delegenin oy kullandığı seçim saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçimi “Yaşamdan, sağlık hakkından, meslek örgütümüzden vazgeçmiyoruz” diyen Etkin Demokratik TTB Grubu’nun listesi seçimi kazandı. Kazanan grubun olası TTB başkanı adayı ise eski Türkiye insan hakları vakfı başkanı, adli tıp uzmanı Dr.Şebnem Korur fincancı.

Listede yer alan TTB Merkez Konseyi adayları şu şekilde: Şebnem Korur Fincancı, Çiğdem Aslan, İbrahim Akkurt, Alican Bahadır, Vedat Bulut, Deniz Erdoğdu, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği, Onur Naci Karahancı, Ali İhsan Ökten, Halis Yerlikaya.

TTB Yüksek Onur Kurulu adayları ise Sezai Berber, Naki Bulut, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl oldu.

TTB Denetleme Kurulu için Filiz Ak Azar, Fırat Erkmen, Nilay Etiler Lordoğlu önerildi.

Kongrede Sağlıkta Şiddet Yasası, şehir hastaneleri, salgında ölen sağlık çalışanları, yurdışında çalışmak isteyen hekim sayısının hızla artması, Covid-19 pandemisinin hem ülkede hem dünyada iyi yönetilmemesi, ihraç edilen sağlık çalışanları, güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başatılmayan sağlıkçılar gibi pek çok konu ele alındı,

İstanbul Sözleşmesine vurgu yapmak için kongre divanı kadınlardan oluşturuldu, Kongrenin ilk gününün sonunda anı fotoğrafı çektiren kadın hekimler, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” çağrısı yaptı.