TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp tahliye edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp üç aylık tutukluluğun ardından bugün görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Gökalp, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 3 ay önce tutuklanmıştı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada iddianame özetinin okunmasının ardından savunmalar yapıldı. Mahkeme heyeti Gökalp'in tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İyi hekimlik kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp tahliye edildi! Herkes için adalet mücadelesine devam edeceğiz!" denildi.