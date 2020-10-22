TTB: Temaslı ve takip edilen kişi sayısı 500 bin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 'Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020' sonuçlarına ilişkin online basın toplantısı yaptı. Covid-19 pandemisindeki durumu aile hekimleri aracılığıyla aktaran çalışmaya 75 farklı ilden 835 aile hekimi katıldı.

Telefonla arayarak pozitif vakaların takibini yapan aile hekimlerinin yüzde 38'i eylül ayına göre izlem sayılarının ekim ayında arttığını belirtti.

Günlük 14 bin 373 pozitif vakanın aile hekimlerine geldiği tespiti çalışmada yer alırken evde izlenen hasta sayısının 143 bin, temaslı ve takipte olan kişi sayısının ise 500 bin olduğu kaydedildi.