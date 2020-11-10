TTB: Son 3 günde 13 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle kaybettik

TTB, bir kez daha Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 3 günde 13 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle  yaşamını yitirdiğini  duyurdu.

Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin etiketiyle paylaşılan mesajda "Salgına karşı yeterli önlemleri almayan iktidarın politikalarından kaynaklı her gün sağlık çalışanlarını kaybediyoruz, tükeniyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Son 3 günde vefat eden sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:

Mehmet Mollamahmutoğlu, Dr. Habib Demirel, Murat Öndeş, Murat Yeni, Dr. Metin Kebapçı, Murat Esen, Dr. Aslı Yıldız, Dr. Sami İpek, Dr. Selim Akın, Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu, Dr. Mesut Cem İlkin, Ecz. Hüseyin İlhami Okatan, Orhan Özgül.

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