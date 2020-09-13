TTB son 24 saatte 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sosyal medya hesabından son 24 saatte yapılan paylaşımlarda 5 sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Son olarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan'ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi:
TTB'den yapılan paylaşımda Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh'un Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi:
Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Ertuğrul Sütçü Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi:
Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti:
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği'nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
TTB ve Türk Eczacıları Birliği tarafından dün de Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan Ecz. Yücel Yıldırım'ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurulmuştu: