TTB son 24 saatte 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu

TTB'nin sosyal medya hesabından son 24 saatte beş sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği haberleri paylaşıldı. Son olarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından İbrahim Kılınçarslan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sosyal medya hesabından son 24 saatte yapılan paylaşımlarda 5 sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Son olarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan'ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi:

TTB'den yapılan paylaşımda Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh'un Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi:

Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Ertuğrul Sütçü Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi:

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti:

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği'nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

TTB ve Türk Eczacıları Birliği tarafından dün de Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan Ecz. Yücel Yıldırım'ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurulmuştu: