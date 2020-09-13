TTB son 24 saatte 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu

TTB'nin sosyal medya hesabından son 24 saatte beş sağlık çalışanının daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği haberleri paylaşıldı. Son olarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından İbrahim Kılınçarslan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.