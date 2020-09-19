TTB neden hedefte? İşte madde madde salgın gerçekleri…

Salgının başından bu yana tüm adımlarını patronların çıkarlarını gözeterek atan, patronlar istediği için sokağa çıkma yasağında dahi milyonlarca işçiyi çalıştıran, yine patronların talebiyle 1 Haziran’da “normalleşme” kararı alan AKP, gelinen noktada salgınla mücadeleyi tamamen bırakmış durumda.

Salgının giderek yayılması, verilerin saklandığının artık herkesçe bilinmesi, okulların açılması konusunda yaşanan skandallar AKP’nin “salgın kontrol altında” algısını da tamamen boşa düşürmüş durumda.

Eylül ayıyla birlikte bu tablo daha da net görülürken, AKP salgınla mücadeleyi bir anda TTB’yle mücadeleye dönüştürecek bir adım atarak, iktidar ortağı Bahçeli eliyle TTB’nin kapatılması çağrısına imza attı.

Bu çağrı, aynı zamanda salgınla mücadelenin iflasını gösterirken, bir yandan da salgın konusundaki gerçek bilgilerin yayılmasının önüne geçmeyi, TTB’nin de “susturulmasını” hedefliyor.

Son olarak Vestel’de ve OSB’lerde salgınla mücadele adına hiçbir adım atılmadığını, patronların salgın koşullarında işçileri hangi şartlarda çalıştırdığını ortaya koyan TTB imzalı bir bilimsel rapora erişim engeli getirten AKP’nin bu saldırısının doğal olarak en önemli ayaklarından birisi de patronların duyduğu rahatsızlık.

Gelinen noktada 'Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz' çıkışına imza atan TTB, tam da bu sırada kapatılma tehdidiyle hedef alındı.

İşte AKP, MHP ve patronlar tarafından hedefe konulan TTB’nin salgının başından bu yana ortaya koyduğu önemli bazı başlıklar…

İllerdeki verileri AKP gizledi, TTB açıkladı

AKP’nin salgını ‘resmen’ açıkladığı Mart ayında illerdeki duruma ilişkin tek bir bilgi dahi paylaşmaması üzerine, illerdeki durumu paylaşan ilk kurum TTB olmuş, il il salgın durumunu paylaşmıştı:

Önerilerini açıklayan tabip odası başkanları ifadeye çağrıldı

TTB’nin resmen hedef alındığı ilk olay da yine Mart ayında yaşanmış, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) görüşlerini, tabip odalarının ve hekimlerin izlenim ve önerilerini kamuoyuyla paylaşan Van ve Mardin Tabip Odası başkanları Emniyet Müdürlüklerine çağrılarak, ifadeleri alınmıştı.

Ölüm kodlarındaki oyunu açıkladı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği uluslararası kodları kullanmadığını belirlemiş, bunu nisan ayında kamuoyuna duyurmuştu. Bu sayede ölüm sayılarının düşük gösterildiği belirtilmişti.

Sağlıkta şiddet yasasının reddedilmesine tepki gösterdi

Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanlarına şiddet haberleri gelmeye devam ederken AKP ve MHP 'Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'ni dün reddetmiş, gelen yoğun tepkiler sonrası kağıt üzerinde kalan bir düzenleme çıkarılmak zorunda kalınmıştı.

Birinci basamağın yok edilmesinin maliyetini duyurdu

Salgınla birlikte AKP’nin birinci basamağı tasfiyesinin nasıl sonuçlara yol açtığına ilişkin de TTB’den önemli açıklamalar gelmişti. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın (SDP) kamusal birinci basamağın tasfiye edilmesinin diğer pek çok soruna yol açmasının yanı sıra, salgınları zamanında fark edebilme de dahil önleme ve etkin mücadelede ciddi sorunlar oluşturabileceğine geçmişte dikkat çeken TTB, AKP hükümetinin bu itirazlara rağmen Türkiye’nin göz bebeği sağlık ocaklarını kapattığını ve yerine "liste" temelli bir aile hekimliği modeli getirdiğini hatırlatmıştı.

10 Nisan krizinin etkileri konusunda uyardı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 10 Nisan 2020 akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, yasağın ilan edildiği kentlerde yoğun şekilde yaşanan kalabalıkların ve fizik mesafe uygulaması ihlalinin yarattığı olası riskler konusunda Sağlık Bakanlığı’na uyarılarda bulunmuş, söz konusu kararın salgının yayılmasına hizmet ettiğine işaret etmişti.

Sağlık Bakanlığı'na 21 soru yöneltti

Türkiye’de salgınla doğru mücadele edilip edilmediği, test merkezleri ve referans hastanelerde son durum, sağlık çalışanlarının korunması, sağlık çalışanları ve hekimlerin içinde bulundukları koşullar ve özlük hakları ve salgın yönetimi konularında TTB’nin değerlendirmelerini ve önerilerini aktaran Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'na 21 soru yöneltmiş, AKP’nin salgın başarısızlığına işaret etmişti.

Sağlıkçıları hedef alan AKP valisine yanıt

Türk Tabipleri Birliği, Zonguldak Valisinin sağlık çalışanlarının “salgınla mücadeleye zarar verdiklerine” yönelik sözlerine de yanıt vermiş, “Sağlık çalışanları en önde salgınla mücadele ederken onları koruma sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez” ifadesini kullanmıştı.

Ücretsiz izin zorlamasına tepki

Özel hastanelerde çalışan hekimlerin torba yasaya dayanılarak ücretsiz izne çıkarılmaya başlandığını duyuran TTB, bunun evrensel hukuka, Anayasa'ya ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırı olduğuna işaret etmişti.

Vefat edenler listesine meslektaşımızı da ekleyecek misiniz?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, meslektaşları Şahin’in PCR testinin 2 kez negatif çıktığını ancak BT'si ve bütün kliniğinin Covid-19’la uyumlu olduğunu ve ölüm nedenine ‘Viral Pnömoni’ yazıldığını açıklayarak Sağlık Bakanı’na sordu: "Bu akşam açıklanacak COVID-19 nedeniyle vefat edenler arasında hayatını kaybeden meslektaşımızı da sayacak mısınız?"

Kaç kişiye test yapıldığı bilinmiyor, ölüm sayıları şeffaf değil

TTB raporunda, ölüm ve olgu verilerinin yalnızca PCR testleri üzerinden verildiğine dikkat çekilerek, “Kaç kişiye test yapıldığını bilmiyoruz” denildi.

'Normalleşme' tepkisi

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’de salgının devam ettiğini ama hiçbir şey olmamış gibi her şeyin eskiye döndüğünü belirterek, 'İstanbul’dan bütün illere bu virüsü taşıyacaklar' dedi.

Veriler gizleniyor ama...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de koronavirüs salgınındaki "dalgalı seyirden" duyduğu endişeyi ifade ettiği bir açıklama yayımladı.

TTB'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü‘nün yeniden açılma sürecine ilişkin kriterlerinden birinin, ülkelerin sağlık sistemlerinin her vakayı tespit edebilmesi, test edebilmesi, izole edebilmesi ve her temaslıyı belirleyebilmesi‘‘ olduğu; Türkiye'de ise bu konuda soru işaretlerinin giderek çoğaldığı belirtildi.

65 yaş kararı tepkisi

Salgının yayılmasına karşı hiçbir önlem almayan, sadece 65 yaş üstü yurttaşları eve kapatan AKP’ye bu konuda da TTB’den uyarı gelmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs pandemisi nedeniyle 65 yaş ve üzeri yurttaşlara getirilen kısıtlamaların bu gruptaki yurttaşların sağlığı için "ivedi olarak" kaldırılması çağrısında bulundu.

'Veriler kamuoyundan gizleniyor' çıkışı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosunda açıklanan parametrelerde değişiklik yapmasını, COVID-19 ile ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtma çabası olarak değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Mart ayından beri her akşam kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” veri başlıkları değişmişti. 4 ayı geçen bir süre boyunca tabloda yer alan "Toplam yoğun bakım hasta sayısı", "Toplam entübe hasta sayısı" parametreleri kaldırıldı ve yerlerine "Hastalarda zatürre oranı (%)", "Ağır hasta sayısı" eklendi.

'Yoğun bakımda yer yok' açıklaması

TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. Yerlikaya, 'Diyarbakır'da bir gecede 8 hastanın öldüğü gün, tüm ülkede açıklanan vefat sayısı 17'ydi' dedi.

AKP'li vekile 8 teste 'skandal' yanıtı

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun kendisine yaptırdığı 8 Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etmesinin ardından Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) tepki geldi, 'Bu bir skandaldır' denildi.

'Aktif hasta sayısı açıklananın 10 katı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Covid-19 pandemisine ilişkin 5'inci ay değerlendirmesini zoom üzerinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

TTB'nin açıklamasında, "Toplumda PCR testi ile tanı alanların yaklaşık 10 katı kadar da aktif hasta bulunduğunun" altı çizilerek iktidarın salgın stratejisinin başarılı olmadığı belirtildi.

'Salgın kontrolden çıktı' uyarısı

‘Mart ayından beri 28'i hekim olmak üzere 55 sağlık çalışanı hayatını kaybetti’ açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden bu sayı 32’si hekim 65 sağlık çalışanına yükseldi. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, ‘Salgın kontrolden çıktı, her akşam tweet atarak Sağlık Bakanı olunmuyor, sağlık emekçileri, yurttaşlarımız ölüyor’ dedi.

Hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinde lideriz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu, 16 maddelik bir bildirge yayımlandı. "Sağlık Çalışanları Güvenli, Sağlıklı, Çalışma ve Yaşam Koşullarını Hak Ediyor" başlıklı bildirgede, Sağlık Bakanlığı’na 16 maddelik uyarı yapıldı.

TTB Merkez Konseyi, Covid-19 pandemisinde 32’ye ulaşan hekim ölümleri ile ilgili bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu. Açıklamada, 'Ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer almaktadır' denildi.

'Yoğun bakımlar dolu, doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yoğun bakımların doluluğu konusunda uyarıda bulunarak, "Hastanelerde yer yok, yoğun bakımları birçok hastanede dolu. Türkiye, toplam hasta sayısında İtalya'yı geçti. Diyarbakır'da bazı hastanelerde doktorlar yoğun bakıma kimi yatıracaklarına karar vermek zorunda kalıyor" dedi.

Son tepki: Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz

TTB, Covid-19 salgınında artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarını bir hafta boyunca yapacakları eylemlere katılmaya çağırdı.