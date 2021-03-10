TTB: İstifanın yasaklanması, zorla çalıştırma demektir

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Mart'ta yayımladığı genel yazıda “Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir” cümlesine yer vermesinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir açıklama yaptı.

"Kamu görevlisinin istifasının yasaklanması, zorla çalıştırılması demektir" diyen TTB, zorla çalıştırmanın hangi dönemde ve hangi usule göre yapılabileceğinin ise anayasal kurallarla belirlendiğini kaydetti. Böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için kesin bir zorunluluk olmasının ve mutlaka yasal düzenlemenin gerektiğine işaret eden TTB, Sağlık Bakanlığı’nın genel yazısıyla temel hak ve özgürlüklerin belirlenmesi veya sınırlanmasına olanak olmadığını vurguladı.

Bakanlığın sözkonusu yazısının herhangi bir hukuki bağlayıcılığı olmadığına işaret edilen açıklamada bu yazıyla istifanın yasaklanmasının da mümkün olmadığı belirtildi.

TTB Merkez Konseyi imzasıyla yapılan açıklamada "Bakan tarafından verilen bu talimat pratik uygulamada Anayasa’nın üstüne çıkmakta; istifa dilekçelerinin kabul edilmemesinden bakanlık bilgi sisteminde değişiklik yapılmayarak kişinin hâlâ kamuda çalışıyor görünmesi sağlanarak başka bir yerde çalışmasının engellenmesine kadar varan aşırı uygulamalarla karşılaşılmaktadır" denildi.

'Görevden ayrılmadan yana değiliz ancak...'

"Meslektaşlarımızın anayasal temel haklarını ihlal eden her bir işlem açıkça hukuka aykırıdır" denilen açıklamada "Hiçbir meslektaşımızın ya da sağlık ekibindeki herhangi bir arkadaşımızın görevinden ayrılmasından yana değiliz. Tek bir arkadaşımızın eksilmesinin, sağlık hizmetinde kalanların üstlendiği yükü artıracağını biliyoruz. Ancak, aylardır sağlık hizmetlerinin çok ağır koşullarda sürdürüldüğünü de akılda tutarak, bu yükü artık taşımakta iyice zorlanan kişinin yasal hakkını kullanma isteğini geri çevirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur; ne yasal olarak ne de vicdanen" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

'Bakanlık kanunla belirlenmiş bir hakkı yasaklayamaz'

"Görevinden çekilmek, herkesin anayasal hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenmiştir. Bakanlık, kanunla belirlenmiş bir hakkı yasaklayamaz; ancak kendi inisiyatifinde olan işlemi belirleyebilir. Bu bağlamda, bakanlığın yetkisi, istifayı kabul etmemek suretiyle ilgilinin bir ay daha kamu hizmetinde kalmasını sağlamaktır. Kamu görevlisi, usulüne uygun olarak görevden çekilmek (istifa etmek) istiyorsa çekilme isteğini bildirdikten sonra -idare istifayı kabul etmez ise- bir ay daha çalışır; ya da hiç beklemeden ayrılarak çekilmiş sayılır (müstafi olur). Her iki ayrılışa bağlanan yaptırım da yasada belirlenmiştir; ayrılan memur çekilmede 6 ay süreyle çekilmiş sayılmada bir yıl süreyle devlet memurluğuna alınmaz."