TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Pala: Salgın kontrol altına alınamadı

Pandemiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar sonrası hakkında soruşturma açılan Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, yetkilileri Eylül ayına ilişkin uyardı.

Pala, “Salgın hem dünyada hem de ülkemizde olanca hızıyla sürüyor. Pandeminin başlangıcından bu yana bütün dünyada bir günde 280 bini aşkın sayıyla en yüksek doğrulanmış olgu sayısı Temmuz ayında (24 ve 25 Temmuz) kayıtlara geçti. Yine 24 Temmuz'da, 9 bin 758 kayıpla bir günde en yüksek ölümlerden biri gerçekleşti” dedi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Pala şöyle konuştu:

“Ülkemizde ise birinci dalga halen sönümlendirilebilmiş değil. 3 Haziran'da 800'ün altına düşen doğrulanmış olgu sayısı, 1 Haziran'daki geniş kapsamlı yeniden açılmanın ardından, anımsanacağı gibi önce bin 500 civarına çıkmış, sonra bir süre bin olgu dolaylarında gözlenmişti. Son zamanlarda 900'ün üzerindeki günlük doğrulanmış olgu sayısıyla salgının henüz kontrol altına alınamadığı gözlenmektedir. Günlük ölüm sayıları da 15-20 arasında seyretmektedir."

'Ayasofya'nın ibadete açılması sırasında fiziksel mesafeyi korunamadı'

"Son günlerde Anadolu'daki değişik illerden gelen haberler ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan durum raporları, özellikle Güneydoğu Anadolu'da olgu sayılarının arttığını göstermektedir. Bu koşullarda hastalığın kişiden kişiye bulaşmasını önlemek amacıyla etkin önlem alınması zorunludur.

Özellikle büyük kentlerde toplum ulaşımda fiziksel mesafenin korunamaması, İstanbul'da Ayasofya'nın ibadete açılması sırasında 300 binden fazla insanın fiziksel mesafeyi koruyamayarak bir araya gelmesi, ülke çapında işyerlerinde fiziksel mesafenin korunmaması ve çalışanlara kişisel koruyucu ekipman sağlanması ve kullanılması ile zorluklar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıran risk etmenlerinin bazılarıdır."

'Salgın henüz kontrol altına alınamadı'

Türkiye'de temaslılara test yapılmaması ve sağlık çalışanları başta olmak üzere risk gruplarının rutin olarak taranmaması da hastaları saptamak açısından karşılaşılan zorluklar arasında olduğuna dikkat çeken Kayıhan Pala, salgının birinci dalgasını sönümlenmemesini yanı sıra toplumda ‘hastalık yokmuş gibi bir algı' olduğunu söyledi. Pala, Sağlık Bakanlığı'nın test sayılarını sınırlandırdığına dikkat çekerek, "Risk grubundakileri test yapılmaması şu andaki vaka sayıları açısından düşündürücü. 150 bin kişiyi kapsayacak saha araştırmasındaki duruma bakacak olursak, toplumda halen 200 bine yakın aktif vaka sayısı var" dedi. Pala şöyle konuştu:

"Kurban bayramı, toplumsal hareketliliği artıracağı için Covid-19 hastalığının bulaşı açısından önemli bir risk etmenidir ve salgın kontrol altına alınmadan 15 Ağustos'ta özel okulların açılmasının planlanması da yeni bir zorluk yaratabilir. Sağlık Bakanlığı'nın yaygın test yapmaya başlamak başta olmak üzere merkezi düzeyde önlemleri alması ve bütün yurttaşların salgının henüz kontrol altına alınamadığının farkında olarak kişisel korunma önlemlerini eksizsiz uygulamaya çalışmaları uygun olacaktır."