TTB: Bugün 9 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği, bugün 9 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün koronavirüs salgını nedeniyle 9 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilendi.

TTB’nin paylaşımlarında şöyle denildi:

  • Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa KOCATMAZ’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül’ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Bursa’da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur TOKER’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Elif ÖZER’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim ÇAĞLI’yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali AYVALIK’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Antalya’da özel bir klinikte çalışan Dişhekimi Ragıp HAZAR’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal GÜL’ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör NİŞLİ’yi COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

 

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