TTB: Bugün 9 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün koronavirüs salgını nedeniyle 9 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilendi.

TTB’nin paylaşımlarında şöyle denildi: