TTB: Bakanlık, Eylül ayında 275 bin pozitif olguyu gizledi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu, pandeminin 7’inci ayına ilişkin hazırladıkları raporu çevrimiçi düzenlenen bir toplantıyla duyurdu.

Toplantıda, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. İbrahim Akkurt ile TTB Covid-19 İzlem grubu üyeleri Prof. Kayıhan Pala, Prof. Özlem Kurt Azap, Doç. Dr. Osman Elbek değerlendirmelerde bulundu.

'Vaka sayısını 19, ölüm sayısını 5 ile çarpmak gerekir'

Prof. Akkurt, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 tablosunun güvenirliğinin tartışmalı olduğunu belirterek, Bakan Fahrettin Koca’nın PCR pozitif çıkan kişilerin verilerinin vaka sayılarına eklenmediği açıklamasını hatırlattı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in günlük vakalara ilişkin açıkladığı vaka tablosunu ve belediye başkanlarının koronavirüse bağlı ölümlere ilişkin duyurduğu sayıları da anımsatan Akkurt, "gerçek veriye ulaşmak" için Sağlık Bakanlığı’nın tablosundaki günlük vaka sayısını 19, ölüm sayısını da 5 ile çarpmak gerektiğini söyledi.

ANKA'da yer alan habere göre, Prof. Pala da Sağlık Bakanlığı’nın sadece doğrulanmış olguları açıklamasının yetersiz olduğunu daha önce söylediklerini ve "olası ve kuşkulu vakaların" da açıklanması gerektiğini belirtti. Pala, Temmuz ayında Bakanlığın açıkladığı tabloda yaptığı değişikliğin ardından doğrulanmış olguları açıklamakta bile sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Bakan Koca’nın Nisan ayında test yapılanların yüzde 20’sini pozitif çıktığına yönelik sözünü hatırlatan Pala şunları söyledi:

"Bakanın ifadesinden yola çıkarsak Nisan ayında 81 bin 570 olgu pozitif olduğu halde topluma açıklanmadı. Bakan Koca’nın ‘Şimdi bu oran yüzde 10’a düştü’ açıklamasına bakarsak da Eylül ayında 275 bin 647 doğrulanmış vakanın topluma açıklanmış olduğunu gördük. Dünyada doğrulanmış vaka bildiren ülkeler ile bir araya getirirsek, Türkiye nüfus başına en fazla doğrulanmış vaka görülen ülkelerden biri konumuna çıkacaktır."

'100 binde binin altına inmek gerek'

Prof. Dr. Azap ise koronavirüs pandemisi sırasında açılan okullara ilişkin değerlendirmede bulundu. “Okulların kapalı kalması mümkün değil” diyen Azap, okulların günlük 100 bin kişide binin altında vaka olan durumların güvenli olduğunu ifade ederek, “Arttığında tekrar kapanabilir. Okullar salgın kontrol altına alınarak açılmalı. Açıldıktan sonra da öğretmen ve öğrencilerin durumu kontrol altına alınmalı” dedi.

TTB raporundan dikkat çeken başlıklar

TTB Covid-19 İzlem grubu üyelerinin koronavirüs pandemisinin 7’nci ayına ilişkin hazırladığı rapordan dikkat çekici noktalar şöyle: