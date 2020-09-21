TTB: 95 sağlık çalışanı ve 7 bin 506 yurttaşı Covid-19 nedeniyle kaybettik

Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı 'Covid-19 İzleme Grubu 6. Ay Değerlendirmesi' raporuna göre 95 sağlık çalışanı ve 7 bin 506 yurttaşı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu 6. Ay Değerlendirmesi raporunu açıklıyor.

13 ayrı bölümde 84 başlıkta hazırlanan rapora, 85 yazarın katkı sunduğu belirtildi.

TTB'nin açıklamasında "41’i hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanı ve 7.506 yurttaşı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Tüm amacımız ölümleri önlemektir" denildi.