TTB: 28 günlük bir kısıtlama gerek

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hafta sonları akşam saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı getiren koronavirüs tedbirlerini, “Covid-19 sadece geceleri aktifleşmiyor ve bu nedenle de geceleri uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının bir anlamı yoktur” diye eleştirdi.

Gelinen koşullarda 28 günlük bir kısıtlamanın daha doğru olacağını söyleyen Fincancı, “Restoran, kafe ve bar gibi mekânların kapatılması anlamlı bir önlem ama tabii saatlerle farklı sınırlamalarla, insanların gelir kaybını giderecek önlemler alınmadığında bu da doğru bir uygulama değildir” dedi.

'28 günlük bir kısıtlama gerekiyor'

Birgün’den İsmail Arı’ya açıklamalarda bulunan Fincancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zorunlu üretim dışında tüm üretimler durmalı, toplum hareketliliği kısıtlanmalı ve bu da en az 14 gün ve tercihen de 28 gün olmalı. Geldiğimiz koşullarda da 28 günlük bir kısıtlama daha doğru olacaktır. Bu önlem paketinin de hiçbir anlamı bulunmamaktadır, bir işe yaramayacaktır. Özellikle emekçilerin yaşadığı yerlerde toplumsal hareketliliğin fazla olması nedeniyle bulaş hızı çok yüksek. Yine buralarda hastalığın daha ağır olması ve ölümlerle sonuçlanması gibi bir durum karşımıza çıkıyor.”

'Bu bütçe tümüyle yanlıştır, doğru bulmuyoruz'

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Salgını hastanelerde karşılayamazsınız. Bunu koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirerek ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek yaparsınız. TBMM’de sağlığa ayrılacak bütçe konuşuluyor. Bütçe koruyucu sağlık hizmetlerine değil de tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılıyor. Bu bütçe tümüyle yanlıştır, doğru bulmuyoruz.”

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Covid-19 genelgesini gönderirken tedbir kararı yarın akşam 20.00’den itibaren geçerli olacak.