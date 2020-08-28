TSK'de cemaat operasyonu: 24 gözaltı

İzmir merkezli 28 ilde, cemaatin TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerinde adı geçen, ayrıca kontörlü/ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyet yönünde tespitler bulunan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezli 28 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.