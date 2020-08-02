TSK'de 600 albay re’sen emekliye sevk edildi

Yüksek Askeri Şura’da 600 civarında albayın emekliye sevk edildiği ortaya çıktı. TSK’de kurmay subay sayısı büyük ölçüde azalmış oldu.

Haber Merkezi

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ), aralarında kurmayların da bulunduğu 600 albayın emekliye sevk edildiği ortaya çıktı. YAŞ'ın uygun bulduğu 294 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı. 

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre son yıllarda albayların en çok emekliye sevk edildiği şura sonucu, kurmay albay sayısında önemli azalma oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaylar daha önce 31 yıl görev yaparken, bu süre 29 yıla indirildi. 29 yılını dolduranlar arasından, istenilenlerle çalışılmaya devam edilirken “ihtiyaç olmadığı” gerekçesiyle diğer albaylar emekliye sevk edilebiliyor.

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