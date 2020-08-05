TSK'de 127 general ve amiralin yeri değiştirildi

İzmir’deki "Askeri Casusluk ve Şantaj" kumpas davası olarak bilinen ve tüm sanıkların beraat etttiği davada "vatana ihanetle" suçlanan, Tuğamiral Yalçın Özkütük Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.

Görevden alındıktan sonra emekliye ayrılan Tümamiral Cihat Yaycı’nın yerine ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Kurmay Başkanlığına Koramiral Aydın Şirin getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Metin Gürak 2. Ordu Komutanlığına atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ise Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirildi. EDOK Komutanlığını Yayla'ya devreden Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığına atandı. 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.

Görev yeri değiştirilen 36 amiralden 15'i, cemaatin kumpas davalarında yargılanan isimler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görev yeri değiştirilen 36 amiralin 15’i "FETÖ"nün kumpas davalarında yargılanan isimlerden oluştu.

Atamalarda dikkat çeken isim ise Tuğamiral Yalçın Özkütük oldu. İzmir’deki Askeri Casusluk ve Şantaj kumpas davasında "vatana ihanetle" suçlanan Özkütük, Batı Görev Grup Komutanlığı’ndan kritik görev olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na getirildi. Özkütük daha önce 2 yıl Genelkurmay İsthihbarat Daire Başkanlığında görev yaptıktan sonra Batı Görev Grup Komutanlığına atanmıştı.

"FETÖ"den yargılandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanan denizci askerlerin yeni görevleri şöyle:

- Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı’ndan Donanma İntibak Komutanlığı’na,



- Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Amfibi Görev Grup Komutanlığı’ndan Genelkurmay Lojistik Başkanlığı’na

- Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı’ndan Amfibi Görev Grup Komutanlığı’na,

- Tümamiral Ayhan Gedik İstanbul Boğaz Komutanlığı’ndan Mayın Filika Komutanlığı’na,

-Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay Mayın Filika Komutanlığı’ndan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na,

- Tuğamiral Ayhan Türker Koçpınar Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na,

- Tuğamiral Yalçın Özkütük Batı Görev Grup Komutanlığı’ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na,

- Tuğamiral Aykut Manioğlu Deniz Kuvvetleri MEBS Başkanlığı’ndan Batı Görev Grup Komutanlığı’na,

- Tuğamiral Mehmet Cem Okyay Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’ndan Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na,

- Tuğamiral Hasar Özyurt Güney Görev Grup Komutanlığı’ndan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı’na,

- Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit SAT Komutanlığı’ndan İstanbul Boğaz Komutanlığı’na,

- Tuğamiral Ercan Kireçtepe Akdeniz Bölge Komutanlığı’ndan SAT Komutanlığı’na,

- Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler Kuzey Görev Grup Komutanlığı’ndan Güney Görev Grup Komutanlığı’na,

- Tuğamiral Özgür Özcan Altunbulak Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’na,

- Tuğamiral Rafet Oktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanlığı’ndan Deniz Harp Enstitüsü Müdürlüğü’ne getirildi.

