TSK'dan 'Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na eğitim

İki gün önce Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara “Komando Kolu Eğitimi” verildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama daha geldi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm’lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor" denildi.
Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yapacağı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle açılmıştı.