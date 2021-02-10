TSK'dan 'Gare' operasyonu: Bölgeye çok sayıda asker indirildi, çatışmalar yaşanıyor

TSK, PKK kontrolünde bulunan Gare bölgesinde operasyon düzenliyor.

Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'nin bölgede yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturulduğu ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilirken, "Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw, operasyona ilişkin haberinde, bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Haberde, PKK’ye yakın medyada yer alan haberlere de atıfta bulunan Rudaw, Gare bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.

ANF'de yer alan haberde ise, bölgenin savaş uçaklarıyla hedef alındığı, daha sonra bölgeye çok sayıda asker indirildiği belirtildi.

Bölgede çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.