TSK'da üç general emekliye sevk edildi: Biri yolsuzluk yaptı, biri itirafçı oldu

TSK'da üç generalin emekliye sevk edildiği öne sürüldü.

Odatv'de yer alan habere göre, bu isimler Tuğgeneral Serdar Atasoy, Tümgeneral Kutlay Demir, Tuğgeneral Rasim Yalınbaş oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen Tuğgeneral Serdar Atasoy'un hakkında "FETÖ" iddiası olduğu, yeni görevine hiç başlatılmadığı, kısa bir süre önce de emeklilik dilekçesini vermesinin istendiği ifade edildi. Atasoy'un emeklilik dilekçesini verip, izne ayrılmasının ardından itirafçı olduğu öne sürüldü.

Diğer isim, yaklaşık 5 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Kutlay Demir. 15 Temmuz'dan sonra önce Tuğgeneral, ardından Tümgeneral yapılan Demir'in de hakkındaki "FETÖ" iddiasıyla emekli edildiği belirtildi.

Emekliye ayrılmasına karar verilen üçüncü isim ise Tuğgeneral Rasim Yalınbaş. 2018 yılında Tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve Hava Lojistik Kurmay Başkanlığı'na atanan Yalınbaş'ın ise "FETÖ"cülük değil, yolsuzluk suçlamalarından dolayı TSK'dan uzaklaştırıldığı öne sürüldü.