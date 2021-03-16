'TSK ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak'

TSK ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de bugün ortak eğitim yapacak.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik, bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik, ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.

Haberde, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD arasında Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek" denildi.