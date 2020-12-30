TSK Suriye'deki son gözlem noktasından çekildi

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin, Suriye ordusu tarafından kuşatılan bölgedeki son gözlem noktasından çekildiği bildirildi.
El Masdar'da yer alan habere göre, TSK, Halep'in güneybatısında bulunan Tel el-Ahdar bölgesindeki gözlem noktasından çekilerek bölgeyi Suriye Ordusu'nun kontrolüne bıraktı.
Sputnik, çekilen TSK birliklerine Rus askeri polislerinin eşlik ettiğini aktardı. Söz konusu Rus güçlerinin daha sonra İdlib'in güneydoğusunda cihatçıların saldırısına uğradığı kaydedildi.
Gözlem noktasını terk eden araç sayısının yaklaşık 20 olduğu bildirildi.