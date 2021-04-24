TSK Metina bölgesine karadan operasyon başlattı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi toprakları içerisinde bulunan Metina bölgesine TSK'nın operasyon başlattığı belirtildi.

Metina’ya bağlı Zendura alanına bağlı Derarê, Koordine ve Stuna bölgelerine helikopterle indirme yapıldığı ifade edildi.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, savaş uçaklarının Metina’nın Zendura'yı bombalamasının ardından bölgenin yoğun bir şekilde Kobra tipi helikopterlerle bombalandığı belirtildi.

Haberde, bölgedeki sınır karakollarından da bölgeye yoğun bir şekilde havan ve obüs ile atışlar yapıldığı ifade edildi.

TSK'ya ait SİHA ve İHA’lar bölgede uçuşlar gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin operasyonla ilgili Iraklı yetkilileri bilgilendirdiği ifade ediliyor.