'TSK İdlib’deki gözlem noktalarından çekiliyor' iddiası

Türkiye’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde gözlem noktalarının da içinde bulunduğu askeri mevzilerinden çekilme kararı aldığı iddia edildi.

Middle East Eye’ın (MEE) iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, TSK İdlib’de bu yılın başında çevresi Suriye ordusu tarafından kuşatılan 4 gözlem noktası ile iki askeri mevziyi terk etme kararı aldı.

Haber sitesine konuşan kaynaklardan birine göre çekilme kararı alınan Morek ve Şir Mağar gibi gözlem noktaları "mevcut kötü durumda savunması güç olan alanlarda" yer alıyor.

TSK’nin çekilme kararı aldığı askeri mevzilerinse Serakıb yakınlarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan bir TSK yetkilisinin çekilme iddiasını yalanladığı kaydedildi.

TSK’nin İdlib'de halihazırda 8 gözlem noktası ve 5 küçük tahkimat mevzisi Suriye ordusu tarafından kuşatılmış durumda.

MEE’ye konuşan kaynaklar TSK’nin bir dizi gelişme sonucu çekilme kararı aldığını, bunlardan birincisinin Rusya’nın bu mevzilere ikmal sevkıyatını engellemesi ya da zorlaştırması olduğunu kaydetti.

Haberde görüşüne yer verilen bir kaynak ise gözlem noktalarına yönelik tepkiyi, Suriye hükümetinin buralara "askerlere saldırmaları için sözde sivilleri taşıdığı" iddiasıyla ve “Bunlar rejimin provokasyonları” ifadesiyle dile getirdi.

Öte yandan Suriyeli cihatçılara yakın medya da TSK’nin gelecekteki çatışmalar için askeri üslerinin yerini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti.

Diğer yandan TSK İdlib’in güneyine asker sevkıyatını sürdürüyor.