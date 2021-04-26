TSİP Kurucu Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz yaşamını yitirdi

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, bu sabah Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

83 yaşında yaşamını yitiren Kaçmaz çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

TSİP'in kurulduğu 1974'ten, kapandığı 1990'a kadar genel başkanlık görevini yürüten Kaçmaz, 12 Eylül sonrası yurtdışına gitti. İsveç'te siyasi mülteci oldu. Parti çalışmalarını yakından yürütmek için Almanya'da yaşadı. TCK’den 141-142'nin kalkması sonrası ülkeye döndü.

Kaçmaz yaşamının son yıllarını geçirdiği Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki Kemer Mezarlığı'nda yarın öğle saatlerinde son yolculuğuna uğurlanacak.