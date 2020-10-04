Trump'tan yeni video mesaj: Önümüzdeki birkaç gün 'gerçek test' olacak

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı.

Trump mesajında tedavisinin seyrine ilişkin önümüzdeki birkaç günün "gerçek test" olacağını söyledi.

Yorgun görünen Trump 4 dakikalık video mesajında hastaneye geldiğinde kendisini çok iyi hissetmediğini ancak şimdi daha iyi hissettiğini söyledi.

Trump "Önümüzdeki birkaç günlük süreçte, bunun gerçek test olacağını sanıyorum. Önümüzdeki iki gün içinde ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump kendisine uygulanan tedavinin ve ilaçların birer "mucize" olduğunu söylediği mesajında yakın zamanda geri döneceğini düşündüğünü belirtti.

Trump seçim kampanyasını başladığı gibi bitirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Trump'ın video mesajı Beyaz Saray'dan yapılan çelişkili açıklamaların ardından geldi.

Beyaz Saray doktorları dün Trump'ın durumunun iyiye gittiğini ve Beyaz Saray'a geri dönmeyi konuştuğunu söylemişti.

Bu açıklamadan birkaç dakika sonra ise Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın hayati organlarının durumunun son 24 saatte çok endişe verici olduğunu söylemiş ve gelecek 48 saatin kritik olduğunu belirtmişti. Meadows "Tam iyileşme sürecine ilişkin, yolumuz henüz tam açık değil" demişti.

Ancak bu açıklamasından birkaç saat sonra Meadows Reuters'a yaptığı açıklamada Trump'ın "gayet iyi olduğunu" ve doktorlarının temel fonksiyonlarından memnun olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Trump'ın bir danışmanı ise ABD Başkanı'nın Meadows'un ilk açıklamasından memnun olmadığını belirtti.

Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın hastaneye yatmasının tedbir amaçlı olduğunu açıklamıştı. Ancak yine bir başka kaynak Trump'ın hastaneye götürülmeden önce oksijen desteği aldığını söyledi. Trump'ın hastaneye götürülmeden önce solunum sıkıntısı yaşadığı ve oksijen seviyesinin düştüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma gününden beri kaldığı hastanede tedavi olmaya devam ediyor.