Trump'tan veda mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmeden önce bir veda açıklaması yaptı.

"Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine başlayacak ve biz Amerika'nın güvenli ve refahının korunmasında başarılı olunması için dua ediyoruz" diyen Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınına değinerek, "Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu, asla hoş görülemez. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, siyasi hıncımızın üzerinde ortak değerlerimiz etrafında toplanmalı ve ortak kaderimizi oluşturmalıyız" ifadesini kullandı.

"ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyen, tek taraflı küresel anlaşmalardan" çekildiğini söyleyen Trump, NATO'ya ilişkin ise "Şimdi, NATO ülkeleri, birkaç yıl öncesine göre yüz milyarlarca dolar daha fazla ödeme yapıyor. Ortada bir adaletsizlik vardı. Tüm dünyanın masrafını biz çekiyorduk" diye konuştu.

IŞİD'i yendiklerini ve Kasım Süleymani'yi öldürdüklerini söyleyen Trump, "Cesur diplomasimiz ve ilkeli realizmimiz sonucunda, Orta Doğu'da birçok tarihi barış anlaşmalarını başardık. Bu, yeni Orta Doğu'nun şafağıdır" dedi.

Trump, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin de evlerine geri getirildiğine belirterek, "Özellikle, on yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD başkanı olmaktan da gururluyum" iddiasında bulundu.

Savaş başlatmadı mı?

Yeni bir savaş başlatmadığı için gururlu olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin tüm dünyaya yayılan savaşlarını sürdüren isim oldu. Görev süresince Suriye'ye yönelik birçok saldırı gerçekleştiren, Kasım Süleymani'yi hedef alan suikastin talimatını veren, İran'a yönelik çeşitli provokasyonlara imza atan, Venezuela'ya, Küba'ya yönelik saldırganlığın dozunu artıran, sürekli olarak Çin'i ve Rusya'yı hedef alan Trump, ABD saldırganlığının sürdürücüsü olmuştu.