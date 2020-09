Trump'tan 'Vatanperver eğitim' çıkışı: Değerli mirasımızı yıkmak istiyorlar

1787'de imzalanan ABD kuruluş belgesinin yıldönümü olan Anayasa Günü vesilesiyle Perşembe günü konuşan ABD Başkanı Donald Trump, özellikle eleştirel ırk teorisini, New York Times’ın siyahileri ve köleleri merkezde tuttuğu eğitim müfredatı projesi olan 1619 Projesi'ni ve Howard Zinn'in 'Amerika Birleşik Devletleri Halklar Tarihi'nin adını vererek "bu değerli mi değerli mirası yıkmak" isteyen radikalleri kınadı.

Mayıs ayının sonunda başlayan ve görünüşte ırksal adalet adına tüm ülkeye yayılan huzursuzluğa atıfta bulunan Trump, "Bu sol kanat isyan ve kargaşa, okullarımızda onlarca yıllık sol kanadın telkinlerinin doğrudan sonucudur" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Halklar Tarihi Zinn'in, 1980 yılında yazdığı kitap. Kitap, ABD'deki egemen "ülkenin milliyetçi yüceltilmesinden" tarihinden farklı bir yön izleyerek ülke tarihinin, büyük ölçüde, geleneksel siyasi partilerin küçük bir elit yöneticiler kümesini büyük ölçüde destekleyen hileli sistemlerle çoğunluğun sömürülmesi ve manipüle edilmesi olarak tarif ettiği bir yönünü tasvir ediyor.

ABD Başkanı eğitim sistemine dair şöyle konuştu:

"Eleştirel Irk Teorisi, 1619 Projesi ve Amerikan tarihine karşı haçlı seferi zehirli propagandadır - ortadan kaldırılmazsa bizi birbirimize bağlayan toplumsal bağları çözecek ideolojik bir zehir."

Okullarda eleştirel ırk teorisini öğretmenin, "bu kelimelerin en gerçek anlamıyla" çocuk istismarı olduğunu söyleyen Trump, ABD'yi "insanlık tarihindeki en adil, eşit ve müreffeh ulus" olarak nitelendirdi. Trump, ABD milletinin hiçbir zaman iptal kültürünün (cancel culture) "tiranlığına" boyun eğmeyeceklerini ve "tarihimizi ve ülkemizi her ırktan, her renkten, her dinden ve her inançtan vatandaş için geri kazanacaklarını" söyledi.

Bunu başarmak için özel bir önlem olarak, ilk 13 Amerikan kolonisinin İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği yıldan adını alan “1776 komisyonu” adı verilen vatanperver eğitim sistemi üzerine bir başkanlık komisyonu kurulduğunu duyurdu.

1619 Projesi The New York Times Magazine tarafından 2019 yılında geliştirilen ve "köleliğin sonuçlarını ve siyahi Amerikalıların katkılarını tarih anlatısının tam merkezine yerleştirerek ülke tarihini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan devam eden bir proje. Proje, köleleştirilmiş ilk Afrikalıların 1619'da Virginia kolonisine gelişlerinin 400. yıldönümü için planlanmıştı ve bu tarihin "ulusun doğum yılını"temsil ettiğini fikri üzerinden şekilleniyor.

New York Times, geçen yıl 1619 projesini, "Russiagate" komplo teorilerinden Trump'ı ırkçılıkla suçlamaya kadar uzanan bir özetin parçası olarak kucakladı. En önemli makalesinin yazarı Nikole Hannah-Jones, Mart ayında Pulitzer Ödülü ile ödüllendirildi. Hannah-Jones’un çalışmaları şimdiden binlerce ABD sınıfına dağıtıldı. Bununla birlikte, başka şeylerin yanı sıra, Amerikan devriminin köleliği korumak için savaştığı görüşü gibi ortaya attığı iddiaların tekziplenmesi sonucu makale birkaç kez düzeltildi.