Trump'tan 'Seçimlerde yaygın usulsüzlük yok' diyen bakana tepki

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da, eski Amerikan futbolcusu ve koçu Lou Holtz'a Başkanlık Özgürlük Madalyası töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddialarını yineleyerek, son olarak Georgia eyalet senatosunda yapılan ilgili toplantıya atıf yaptı.

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ABD Adalet Bakanı William Barr'ın önceki gün AP haber ajansına verdiği mülakatta dile getirdiği "seçim sonuçlarını değiştirecek düzeyde yaygın usulsüzlük tespit etmedik" şeklindeki açıklaması sorulan Trump, açıklamadan memnun olmadığını belirtti.

Trump, Barr için, "Henüz bir şey yapmadı, bir şeye bakmadı. Bakınca şu anda Georgia senatosunda gördüğünüz gibi birçok delili görecektir. Dolayısıyla onlar (Adalet Bakanlığı) henüz yakından bakmadılar, ki bu bir hayal kırıklığı, çünkü ciddi düzeyde yaygın hile var" değerlendirmesini yaptı.

Seçim sonuçlarına ilişkin Georgia, Pennsylvania, Arizona, Wisconsin ve Nevada'daki "hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini" anlatan Trump, "Bu, belki de bugüne kadarki en hileli seçimlerdi" dedi.

Trump, ayrıca seçimlerde hile iddialarının hukuk davaları şeklinde değil, esasen ceza davaları şeklinde görülmesi gerektiğini savunarak, Barr'ın bu iddiaların hukuk mahkemelerinin işi olduğuna ilişkin sözlerine sözlerine katılmadığını söyledi.