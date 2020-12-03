Trump'tan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığı iddialarını sürdürüyor.

Buna ilişkin kapsamlı bir konuşma yapan Trump, "Belki bu, bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma" derken, 3 Kasım seçimlerinde Demokratlar tarafından organize bir şekilde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Trump, konuşmasında, "ABD Anayasası'nı ve kanunlarını korumaktan daha önemli bir görevim yok, bu yüzden şu anda koordineli bir saldırı ve kuşatma altındaki seçim sistemimizi korumaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Trump, "Anayasal süreç işlemeli ve her yasal oy sayılmalı, her yasal olmayan oy da sayılmamalı" dedi.

Trump, birçok kritik eyalette Demokratların önceden hazırlık yaparak çok sayıda oy pusulası basıp bunları belirsiz kişilere gönderip sonra da Biden lehine kullanılmış gibi kayda geçirdiklerini söyledi.

'Geçersiz oy pusulaları gönderildi, sisteme işlendi'

Michigan, Wisconsin ve Minnesota gibi birçok eyalette seçmenlerin tamamına postayla oy pusulalarının gönderildiğini kaydeden Trump, bu yolla çok sayıda aslında geçersiz olan oyların geçerli oy gibi sisteme işlendiğini ileri sürdü.

Posta yoluyla oy kullanma yönteminin hileye çok açık olduğunu belirten Trump, ABD dışında gelişmiş hemen hiçbir ülkede bu denli yaygın posta oy kullanımı olmadığını söyledi.

Seçimlerde kullanılan makinelerin güvenli olmadığını ifade eden Trump, "Bizim kağıtla oy kullanma işlemine geçmemiz lazım, evet biraz zaman alır belki ama en güvenlisi o" değerlendirmesini yaptı.

'Sonuçları doğru bir şekilde ortaya konulmuş sonuçları kabul ederdim ama...'

"Ben sonuçları doğru bir şekilde ortaya konmuş bir seçimin sonucunu kabul ederdim ancak şu durumda elimizde hile yapıldığına dair birçok gösterge ve delil bulunuyor" sözleriyle seçimleri kaybettiğini kabul etmeyeceğini dile getiren Trump, "Eğer 2020'de yapılan hilelerin altını kazımazsanız bundan sonra elimizde bir ülke kalmaz. Bu yüzden seçim sistemimizde dürüstlük ve doğruluğu sağlayacağız" dedi.