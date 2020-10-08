Trump'tan sanal açık oturum yorumu: Kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'ten Maria Bartiromo ile yaptığı söyleşide eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile sanal bir oturuma katılmayı reddetti.

Sanal oturum teklifinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Covid-19 pozitif Trump, "Sanal bir tartışma yapmayacağım" dedi.

Trump ayrıca iki partili tartışma komisyonunu, rakibini "korumaya çalışmakla" suçladı.

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın, koronavirüs testleri poziti çıkmıştı.

Başkanlık Tartışmaları Komisyonu bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Trump ile Biden arasında 15 Ekim'de yapılacak bir sonraki tartışmanın sanal formatta yapılacağını söyledi. Açıklamada "ikinci cumhurbaşkanlığı tartışmasına dahil olan herkesin sağlık ve güvenliğini korumak için" sanal oturum yapılacağı söylendi.

2 Ekim'de Trump'ın , Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Trump'ın doktorları hafta sonu ateşinin yükseldiğini ve kan oksijen seviyesinin birkaç kez düştüğünü açıkladı.

5 Ekim'de hastaneden taburcu edildikten sonra, bir video mesajında ​​Trump, 20 yıldır hissettiğinden daha iyi hissettiğini söyledi ve ABD'lileri Covid-19'dan korkmamaya çağırdı.

Trump, önümüzdeki hafta ikinci başkanlık açık oturumuna katılmayı dört gözle beklediğini söyledi.