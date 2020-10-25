Trump'tan Sacha Baron Cohen açıklaması: Alçak!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni "Borat" filminin ek görüntülerinin Borat'ın resmi hesabından Twitter'da paylaşılmasının ardından basına yaptığı açıklamada Sacha Baron Cohen'i "alçak" olarak nitelendirdi ve "komik değil" dedi.

Cuma günü Başkanlık özel jeti Air Force One'da basın mensuplarına konuşan Trump, filmden bir oyuncu olan Maria Bakalova'nın koronavirüs testi ya da güvenlik kontrolü olmadan Beyaz Saray'a girdiğini gösteren görüntülerin ardından güvenlik ihlalleri üzerine endişeli olup olmadığı sorusuna "ne olduğunu bilmediği" cevabını verdi.

Trump'ın ve Sarraf'ın avukatı uygunsuz anda basıldı

Cohen filminde ayrıca Trump'ın avukatı ve New York şehrinin eski belediye başkanı Rudy Giuliani'ye kurduğu tuzakta onu uygunsuz bir durumda yakalıyordu.

Giuliani'nin, gazeteci kılığındaki oyuncu Maria Bakalova'nın yanında elleriyle kasıklarını okşadığı görünürken Cohen içeri girip "Dur o 15 yaşında senin için çok yaşlı" deyip Giuliani'nin kaçmasına neden oluyor. Giuliani, olayın ardından yaptığı açıklamada o sırada "Gömleğini pantolonunun içine soktuğunu" iddia etti.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020

"Borat videosu tamamen uydurma. Ben kayıt ekipmanı çıkartıldıktan sonra gömleğimi içime tıkıyordum. Söyleşi öncesinde, sırasında veya sonrasında hiçbir zaman uygunsuz durumda değildim. Eğer Sacha Baron Cohen aksini ima ediyorsa o bir su katılmamış yalancıdır."

Cohen hakkında konuşan Trump, komedyen hakkında "alçak" derken, "Yıllar önce, beni kandırmaya çalıştı. Bu sahte bir adam. Ve komik değil." dedi.

Trump, komedyenin daha önce kendisini "dolandırmaya çalıştığını" ekleyerek 15 yıl önce kendisiyle söyleşi yapan Cohen'e dair "Bana göre o bir alçaktı" dedi.

Cohen'se Trump'ın açıklamasına ilişkin "Donald — Borat'ın ücretsiz reklamı için seni takdir ediyorum! Kabul ediyorum ki, ben de seni komik bulmuyorum. Ama yine de bütün dünya sana gülüyor. Her zaman ırkçı soytarıları oynayacak insanlar arıyorum ve 20 Ocak'tan sonra bir işe ihtiyacınız olacak. Hadi konuşalım!" yorumunda bulundu.

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020

Beyaz Saray'a girmek zor değilmiş; Aşırı sağcı taklidi yapmak yetiyor

Sacha Baron Cohen'in söz konusu videosunda Borat'ın "Amerika'daki en titiz haber kaynağı" olarak nitelendirdiği aşırı sağcı komplo teorisi kaynağı ve "One American News" muhabiri Chanel Rion, Borat'ın kızı Tutar rolündeki Maria Bakalova'yı, gazeteci kılığında Beyaz Saray'a götürülüyor. Söz konusu sahne 20 Eylül'de çekilmiş gibi görünüyor.

"Trump etkinliklerine ve evine kimin gelmesine izin vereceğine çok dikkat ediyor. Covid testi gerekli değil - Çak bir beşlik!"

Rion ve 'Tutar Sagdiyev'in basın brifing odasına maskesiz olarak girdiklerini gösteren videoya dair Rion ve One American News herhangi bir açıklama yapmadı.