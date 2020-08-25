Trump'tan Rahip Brunson açıklaması: Erdoğan ve Türk halkına minnetarız

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.



Yaklaşık 50 ülkeden vatandaşlarının geri döndüğünü söyleyen Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de "terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson da vardı.



"Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi" diyen Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu. Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın" diye konuştu.



Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz" dedi ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.