Trump'tan rahatsız Cumhuriyetçiler yeni parti kurmayı tartışıyor

ABD’de Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimlerin Cuma günü “zoom” üzerinden yaptıkları toplantıda yeni bir parti kurmayı ya da parti içinde “Merkez Sağ Cumhuriyetçiler” adıyla bir hareket başlatmayı tartıştıkları belirtildi.

Reuters’ın haberine göre toplantıya katılan Cumhuriyetçiler, partilerinin eski ABD Başkanı Donald Trump’a desteğinin sürmesinden rahatsız.

Cuma günü yapılan toplantıya katılan 120’den fazla isim arasında Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush ve Trump yönetimlerinde görev almış eski yetkililerin de olduğu belirtildi.

Trump’tan ve partisinin ona sırt çevirmemesinden rahatsız olan grubun parti içinde ya da dışında “ilkeli muhafazakarlık” diye tanımladıkları yeni bir platform kuracakları belirtildi.

Buna göre sözkonusu isimler Trump’ın Anayasa’yı ve hukukun üstünlüğü ilkesini “çöpe attığını” düşünüyor.

Platformun planları arasında seçimlerde Demokrat, Cumhuriyetçi ya da bağımsız olduğuna bakmaksızın “merkez-sağ” adayları desteklemek ve bazı seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak da bulunuyor.

2016’daki başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak giren Evan McMullin, Reuters’a yaptığı açıklamada Cuma günü yapılan toplantının düzenleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Ajans üç ayrı kaynağının da sözkonusu toplantıyı doğruladığını ve toplantıda partiden olası bir ayrılığın da gündeme geldiğini söylediğini yazdı.

Senatodaki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu, halen süren ikinci azil davasında Trump aleyhine oy kullanmayacağını açıklamış, bir dizi Cumhuriyetçi senatör davanın anayasaya aykırı olduğu yönünde önerge vermişti.

“Cumhuriyetçi Parti’nin geniş bölmeleri radikalize oluyor ve Amerikan demokrasisini tehdit ediyor” diyen McMullin, Cumhuriyetçi partinin “kurucu ideallere bağlılığı”nı yeniden ortaya koymaması durumunda “yeni bir şey”in gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılanların yüzde 40’ının yeni bir partinin kurulmasından yana olduğunu ifade eden McMullin, bir “fraksiyon” kurarak parti içinde ya da dışında faaliyet yürütme seçeneğinin de masada olduğunu belirtti.

Buna göre yeni parti için “Bütünlük (Integrity) Partisi” ve “Merkez Sağ Parti” gibi isimlerin öneriler arasında olduğu, parti içinde kalınmasına karar verilirse “Merkez Sağ Cumhuriyetçiler” adının kullanılmasının düşünüldüğü belirtildi.

Reuters’a göre toplantıya katılan isimlerden biri de, katılımcıların ABD'de daha önce “üçüncü parti” kurma çabalarının başarısızlığının farkında olduklarını ama toplantıda yeni bir parti kurulması için şimdiye kadar görülenden çok daha büyük bir “açlık” gördüğünü dile getirdi.

Öte yandan Trump’ın sözcülerinden Jason Miller sözkonusu girişim hakkında “Bunlar zaten Joe Biden’a oy verdiklerinde Cumhuriyetçi Parti’yi terk etmiş olan kaybedenler” dedi.