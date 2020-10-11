Trump'tan katliamdan hüküm giymiş lidere övgü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABD kuklası eski Kolombiya Başkanı Álvaro Uribe Vélez'i selamlarken, Demokrat rakibini "CASTRO-CHAVISMO kuklası" olarak nitelendirdi.

Trump, "Eski Başkan Álvaro Uribe Vélez, bir kahraman, [ABD] Başkanlık Özgürlük Madalyası'nın eski alıcısı ve CASTRO-CHAVISMO'ya karşı mücadelede Ülkemizin müttefiki olarak tebrikler! Her zaman Kolombiyalı dostlarımızın yanında olacağım!" ve "Joe Biden, Çılgın Bernie [Sanders], AOC [Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez] ve Castro-aşığı [Milletvekili] Karen Bass gibi CASTRO-CHAVISTAS'ın bir KUKLASI. Biden, büyük bir KAYBEDEN ve eski M-19 gerilla lideri olan sosyalist Gustavo Petro tarafından destekleniyor. Biden sosyalizmi zayıf ve Kolombiya'ya ihanet edecek. Seninleyim" mesajlarını paylaştı.

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020

Joe Biden is a PUPPET of CASTRO-CHAVISTAS like Crazy Bernie, AOC and Castro-lover Karen Bass. Biden is supported by socialist Gustavo Petro, a major LOSER and former M-19 guerrilla leader. Biden is weak on socialism and will betray Colombia. I stand with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020

ABD destekli aşırı sağcı Álvaro Uribe, 2002-2010 yılları arasında Kolombiya Devlet Başkanlığı yapmıştı. Ağustos 2020'de Kolombiya Yüksek Adalet Mahkemesi, El Aro ve La Granja'daki katliamlarda sağcı paramiliter birimlerle ilişkisi, rüşvet ve tanık tahrifatının yanı sıra insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Álvaro Uribe'nin tutuklanmasına karar verdi.

Adı katliamlarla anılan Uribe, aşırı sağcı Ivan Duque yönetimi altında bugün ev hapsinden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Uribe, sosyal medya hesabından "Tanrıya şükürler" mesajını paylaştı.