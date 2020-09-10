Trump’tan Erdoğan yorumu: Ne kadar sert ve acımasız olursa o kadar iyi anlaşıyorum

Watergate skandalını ortaya çıkaran ödüllü gazeteci Bob Woodward’ın Eylül ortasında piyasaya çıkacak yeni kitabı Rage'de ABD Başkanı Donald Trump’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yorumlarının da yer aldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Woodward, kitap için Trump ile yaptığı mülakatlardan birinde Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve KDHC lideri Kim Jong Un'la arasının ne kadar iyi olduğunu da sordu.

Trump, soruya “Çok komik değil mi? Yabancı liderler ne kadar sert ve acımasız olursa onlarla o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bunu bana bir gün açıkla, tamam mı?” yanıtını verdi.