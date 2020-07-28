Trump'tan Covid-19 tedavisi hakkında yanıltıcı video paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından koronavirüsün tedavisine ilişkin yanlış bilgiler içeren video paylaşması tartışmalara neden oldu. Sosyal medya şirketleri, videonun hızlıca yayılmasını engellemek için harekete geçti.

Facebook, Youtube, Twitter kaldırdı

New York Times'ta yer alan habere göre, Facebook ve Youtube, Trump'ın paylaştığı videonun farklı versiyonlarını kaldırırken, Twitter daha sonra Trump'ın bizzat yaptığı paylaşımı kaldırdı. Videonun haber sitesi Breitbart'ın Facebook'tan paylaştığı versiyonu, kaldırılmadan önce 13 milyon defa görüntülenirken, videonun daha kısa ve kesilmiş versiyonlarının pazartesi gecesine dek erişimde kaldığı belirtildi.

Söz konusu videoda bir grup doktor, beyaz önlüklerle Washington'daki Yüksek Mahkeme binası önünde basın açıklaması yaparken görülüyor. Doktorlar, konuşma sırasında koronavirüs tedavisine ilişkin yanlış iddialarda bulunurken, hidrosiklorokinin virüs karşı tedbir amacıyla kullanılabileceğini öne sürüyor.

Bir Youtube sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, videonun "Covid-19 yanlış bilgi politikalarının ihlali" gerekçesiyle yayından kaldırıldığını bildirdi.

ABD'li tıbbi kurumlar, hidrosikolorokinin koronavirüsün tedavisinde kullanılabileceğine dair iddiaya kesin bir şekilde karşı çıkarken, ilacın tedavide etkili olduğuna ilişkin iddiasını ısrarla sürdüren Trump, geçtiğimiz ay ilacı bizzat kendisinin aldığını açıklamıştı.