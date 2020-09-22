Trump'tan BM Genel Kurulu konuşması: İsrail'le daha fazla ülkenin barış yapmasına niyetliyiz

ABD Başkanı Donald Trump, sanal düzenlenen 75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda banttan konuşma gerçekleştirdi.

Trump'ın konuşmasında şu konular öne çıktı:

-BM, Covid-19 salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı. Çin hükümeti ile perde arkasına onun tarafından kontrol edilen Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yayılma karakteri konusunda dünyayı yanlış bilgilendirdi. Önce insandan insana geçmediğini, sonra yine yanlış şekilde, belirti göstermeyen kişilerin hastalığı yaymadığını söylediler. BM Çin'e bu davranışlarının hesabını sormak zorunda.

-Kısa süre içinde İsrail'le daha fazla ülkenin barış anlaşması yapmasını sağlamaya niyetliyiz.