Trump'tan Biden'i tebrik eden senatöre tepki: Mücadele etmeyi öğrenin

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü sosyal medya hesabındna kendi partisinden bir senatöre tepki gösterdi. Joe Biden'ın başkanlığını kutlayan Cumhuriyetçi senatör Mitch McConnell'a yönelik Trump, “Mitch, 75.000.000 OY, mevcut Başkan için bir rekor (hem de çok farkla). Pes etmek için çok erken. Cumhuriyetçi Parti nihayet savaşmayı öğrenmelidir. İnsanlar öfkeli! " diye yazdı.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

Bu açıklama, McConnell tarafından Salı günü yapılan Biden’ın galibiyetini kabul ettiği ve kendisini ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ettiği bir açıklamaya yanıt olarak geldi.

McConnell, Biden’in zaferini alenen kabul etmenin yanı sıra, Cumhuriyetçi senatörleri seçim sonuçlarına itiraz etmemeleri konusunda özel olarak uyardı ve onları sonuçları teyit etmek için Kongre'nin yaklaşan ortak oturumu sırasında Seçim Kurulunun kararına itiraz etmemeye çağırdı. Oturumun 6 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Senato çoğunluk liderinin sözleri, Trump'ın destekçileri tarafından kendisinin "hain" olmakla suçlanmasına neden oldu.

Trump'ın seçim kampanyası avukatı Lin Wood, “McConnell bir vatanperver değil, karısına sorun, o bilir. McConnell sadece güç, mevki ve para istiyor. İstediğini elde etmek için Amerika'yı satmaya razı. McConnell, Amerikan Vatanperverlerine göre bir hain” dedi.