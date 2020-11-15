Trump'tan Biden hakkında 'kazandı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin "O sadece yalan haber medyası nazarında kazandı" dedi.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Biden'ın adını vermeden "O sadece yalan haber medyası nazarında kazandı. Teslim olmayacağım. Önümüzde uzun bir yol var. Bu şikeli bir seçimdi" ifadelerini kullandı.

Twitter, Trump'ın paylaşımına "Seçim yolsuzluğu hakkındaki bu iddia tartışmalıdır" uyarısını ekledi.