Trump’tan 900 milyar dolarlık pakete ret sinyali: ‘Utanç verici’

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nde kabul edilen 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketini “utanç verici” ve “israf” olarak niteledi ve paketin Covid-19’la ilgisinin olmadığını söyleyerek teklifin revize edilmesini istedi.

Trump açıkça teklifi veto edeceğini söylemese de Twitter hesabından paylaştığı video mesajında, Covid-19’la ilgisi olmadığını savunduğu paketi “utanç verici” diye niteledi.

ABD vatandaşlarına acil koronavirüs yardımı için tartışmaların çok uzun sürdüğünü ve Kongre’de kabul edilen paketin “beklenenden çok farklı olduğunu” söyleyen Trump, “Bu gerçekten utanç verici” dedi. Kongre üyelerinin 5 binin üzerinde sayfadan oluşan yasayı uzunluğu ve karmaşıklığı yüzünden okumadığını savunan Trump “Buna Covid yardım paketi diyorlar ama neredeyse Covid’le hiçbir ilgisi yok” diye konuştu.

Pakette öngörülen paranın doğrudan ABD vatandaşlarına gitmesi gerektiğini söyleyen Trump “Paket, Kamboçya'ya 85,5 milyon dolar, Burma'ya 134 milyon dolar, gidip sadece Rusya'dan silah alacak olan Mısır ordusuna 1,3 milyar dolar yardım içeriyor. Pakistan'daki demokrasi ve cinsiyet programlarına 25 milyon dolar veriyor. Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama'ya da 505 milyon dolar yardım ediliyor” dedi.

Trump, “Kongreden bu tasarıyı değiştirmelerini, saçma bir biçimde düşük olan 600 doları 2 bine ya da bir çift için 4 bine çıkarmalarını istiyorum. Ayrıca Kongreden savurgan ve gereksiz maddeleri yasadan derhal çıkarmalarını ve bana uygun bir tasarı göndermelerini talep ediyorum” diye konuştu.

Tasarıda böyle bir madde yer almasa da Trump paketin kayıtdışı göçmenlerin ailelerine daha fazla kaynak ayırdığını iddia etti. Trump “Tasarı yasadışı yabancıların aile üyelerine teşvik çekleri öngörüyor ve her birine 1800 dolara kadar para verilmesine izin veriyor. Bu, Amerikalılara verilenden çok daha fazla. Tüm bu israf harcamalarının aksine 900 milyar dolarlık paket çok çalışan vergi mükelleflerine sadece 600 dolarlık iyileştirme ödemesi sağlıyor ve küçük işletmelere de yetersiz para veriliyor” dedi.

Paket anne-babasından biri kayıtdışı göçmen olsa da kayıtlı bir göçmen çocuk için aileye 600 dolarlık ödeme yapılabileceğini öngörüyor.

Trump yasayı veto edeceğini söylemedi ama istediği değişikliklerin yapılmaması durumunda yasayı imzalamayacağı sinyalini vermiş oldu.