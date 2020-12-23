Trump’tan 20 kişiye özel af ve ceza indirimi

ABD Başkanı Donald Trump, görevi bırakmasına haftalar kala özel başkanlık affı ve ceza indirimi kararlarına imza atmayı sürdürüyor.

Trump eski seçim kampanyası danışmanı George Papadopoulos’un da aralarında bulunduğu 15 kişi için başkanlık affı kararı çıkardı. Trump 5 kişinin de cezasının hafifletilmesi kararına imza attı.

Trump’ın özel af çıkardığı kişiler arasında 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında FBI’a yanlış ifade vermekten hüküm giyen eski kampanya danışmanı George Papadopoulos da bulunuyor.

Papadopoulos, Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturmada FBI’ı yanıltmaktan Eylül 2018’de ceza almıştı. Mueller soruşturmasının sonucunda ise Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine dair bir kanıt bulamadığını açıklamıştı.

Trump’ın af çıkardığı isimlerden biri de yine Mueller’in soruşturmasıyla bağlantılı olarak yanlış ifade vermekten suçlu bulunan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan oldu.

Af çıkarılan isimler arasında seçim kampanyası fonlarını amacı dışında kullanmaktan hüküm giyen Cumhuriyetçi eski kongre üyesi Duncan Hunter ile borsa manipülasyonu ve FBI’a yanlış beyanda bulunmaktan hüküm giyen Cumhuriyetçi eski kongre üyesi Christopher Collins de yer alıyor.