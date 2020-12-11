Trump'tan 130 yıl sonra 'siyasi geleneklere aykırı' idam kararı

130 yıldır başkanlık devir teslim sürecinde federal idamların durdurulduğu ABD'de acil şekilde seri infaz onayı veren Trump, giderayak, en çok idam eden ABD Başkanı unvanını da alma yolunda.

ABD'nin Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek. Trump'ın görevini devretmesinden önce dört idam mahkumunun cezalarının daha infaz edilmesi planlanıyor.

Bu kararlarda bir değişiklik olmazsa, yüz yılı aşkın bir süre içinde en fazla infaz Trump döneminde gerçekleşmiş olacak. Temmuz'dan bu yana idam edilen mahkumların sayısı da 13'e çıkacak.

'Siyasi geleneklere aykırı'

130 yıldır başkanlık devir teslim sürecinde federal idamların durdurulmasından ötürü Trump'ın acil şekilde seri onaylarının siyasi geleneklere aykırı olduğuna dikkat çekildi.