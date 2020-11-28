Trump'ın yeniden sayım talebi yerine getirildi: Biden'in oyları arttı

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçimden sonra Wisconsin'in iki ilçesinde yeniden sayımlar için 3 milyon dolar harcadı ancak yeniden sayımlar sonucunda Joe Biden için 132 oy daha ortaya çıktı. Hepsi Milwaukee ilçesinden gelen bu yeni oylar, Biden’ın eyaletteki liderliğine katkıda bulunuyor.

AP'nin haberine göre, Wisconsin’in en büyük ilçesinde Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının talep ettiği yeniden sayım Cuma günü, seçilen Başkan Joe Biden’ın oylarını arttırmasıyla sona erdi.

Milwaukee İlçe Katibi George Christenson, yeniden sayım sonuçlarının "şeffaf, doğru ve adil" olduğuna olduğunu söyledi.

Yargıçlar, Trump'ın Arizona, Pensilvanya, Georgia ve Michigan'daki usulsüzlük iddialarını temelsiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

Nevada, Georgia ve Pensilvanya kısa süre önce sonuçlarını onayladı ve her biri Biden'ı kazanan ilan etti.

Trump Perşembe günü, seçim kurulunun Biden'e oy vermesi halinde Beyaz Saray'ı terk edeceğini söyledi.