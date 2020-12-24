Trump'ın yardım harcamalarını arttırma talebi Senato'da reddedildi

ABD Başkan Donald Trump, milletvekilleri tarafından bir araya getirilen yeni koronavirüs yardım paketini "utanç verici" olarak nitelendirniş ve "Covid ile neredeyse hiçbir ilgisi olmadığını" öne sürmüştü. Trump, Kongre'den Amerikalılara "gülünç derecede düşük" doğrudan yardım ödemesini 600 dolardan 2.000 dolara yükseltmesini istedi.

Trump'ın yardım ödemesini kişi başına 2.000 dolara yükseltme talebi Kongre'de reddedildi.

Milletvekilleri daha önce Trump'ın her ABD vatandaşına 1.200 dolarlık bağımsız ödeme talebini reddetmişti.