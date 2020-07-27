Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’in koronavirüs testinin pozitif çıktığına yönelik haberleri doğruladı.

Bloomberg’ün haberine göre Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada O’Brien’in enfekte olmasının Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence için bir risk teşkil etmediği belirtildi.

Açıklamada 54 yaşındaki O’Brien’in kendisini izole ettiği ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiği kaydedildi.

Şimdiye kadar ABD’de Covid-19’a yakalanan en üst düzeydeki isim olan O’Brien’in hastalığa izinli geçirdiği sürede yakalandığı ileri sürüldü.

Beyaz Saray’daki ofisi Oval Ofis ile Pence’in ofisinin yakınında yer alan O’Brien’e ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kıdemli personeline her gün koronavirüs testi yapılıyor. Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyi personelinin O’Brien’in virüse yakalandığına dair bilgilendirilmediği, personelin haberi basından öğrendiği de iddia edildi.

ABD’de John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Covid-19’dan şimdiye kadar 146 bin 935 kişi yaşamını yitirdi, 4 milyon 200 binden fazla kişi hastalığa yakalandı.