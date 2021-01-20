Trump'ın son talimatı: BAE'ye alüminyumda gümrük tarifeleri kaldırıldı

Giden ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) alüminyum ithalat tarifelerinin çoğunu 3 Şubat'tan itibaren kaldırarak Joe Biden'ın göreve başlamasından birkaç dakika önce son talimatını verdi.

Gümrük tarifelerinin kaldırılması, iki ülkenin BAE'den ithalatı sınırlandıran kotaları uygulama konusunda anlaşmaya varması sonrasında geldi.

Trump yönetimi, 2018'de Kanada ve Meksika dahil olmak üzere birkaç istisna dışında ülkeye tüm alüminyum ithalatlarına yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti.

Trump gümrük vergilerinin kaldırıldığını duyuran açıklamasında, Washington ile Abu Dabi arasında var olan önemli güvenlik ilişkisini vurguladı. Trump, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden alüminyum eşya ithalatının artık ulusal güvenliği bozmayacağını belirledim ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tarifenin dışında bırakmaya karar verdim" dedi.

Alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergileri, Mart 2018'de Trump yönetimi tarafından Avustralya, Arjantin, Brezilya, Kanada, Meksika, Güney Kore ve AB dışındaki tüm ülkelerden çelik ithalatına yüzde 25'lik yüksek bir vergi olarak getirildi.

ABD, diğer ülkelerin "ticaret anlaşmalarını kötüye kullandığını" iddia ederek bu adımı atmıştı. Kanada ve Meksika, ABD ile yeni bir ticaret anlaşması imzaladıktan sonra 2019'da tarifeler listesinden kalıcı olarak çıkarıldı.