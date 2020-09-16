Trump'ın seçim yatırımı: Beklenen anlaşma Beyaz Saray'da imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir törenle, İsrail’le ilişkileri normalleştiren anlaşmayı imzaladı.

Beyaz Saray’ın çim alanında birkaç yüz kişinin önünde düzenlenen törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed en-Nahyan ve Bahreyn Dşişleri Bakanı Abdüllatif Ez-Zayani ile bir araya geldi.

Böylece BAE ve Bahreyn, İsrail’le sırasıyla 1979 ve 1994 yıllarında barış anlaşması yapan Mısır ve Ürdün’ün ardından, bu ülkeyi tanıyan üçüncü ve dördüncü Arap devletleri oldu.

Netanyahu ile Oval Ofis’te buluşan Trump, İsrail’le kısa bir süre içinde anlaşma imzalaması beklenen beş ya da altı ülkenin daha olduğunu belirtse de söz konusu ülkelerin isimlerini vermedi. Trump Beyaz Saray’ın balkonundan yaptığı konuşmada ise, ‘‘Bu öğleden sonra tarihin akışını değiştirmek için buradayız’’ ifadesini kıllandı.

Her üç ülkenin temsilcisi de anlaşmayı ve Trump’ın oynadığı rolü hararetli bir şekilde överken, Netanyahu anlaşmanın İbrahim’im soyundan gelen herkese umut verdiğini söyledi. Bahreynli ve BAE’li yetkililer ise yaptıkları konuşmalarda Filistinlileri ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde bağımsız bir devlet kurma taleplerini terk etmediklerini vurguladı.

İsrail ordusu ise BAE ve Bahreyn’i Filistin davasına ihanet etmekle suçlayan Filistinli militanların, tören sırasında Gazze’den İsrail’e roket saldırısında bulunduklarını ve iki kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Anlaşma, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek Başkanlık Seçimleri öncesinde hem dış politikada başarılı bir görüntü çizmek, hem de seçmen tabanının önemli bir bölümünü oluşturan İsrail yanlısı Hristiyan evanjelistlerin desteğini almak isteyen Trump için büyük bir önem taşıyor. Yüzyılın anlaşması çerçevesinde İsrail-Filistin sorununu çözmeyi vaat eden Trump’ın Suudi Arabistan ve dün düzenlenen törene temsilci gönderen Umman ile İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.