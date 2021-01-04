Trump’ın 'seçim sonucunu değiştirin' konuşması yayınlandı

Başkan Donald Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger’e eyaletteki seçim sonucunu değiştirmesi için ‘yeterli oy’ bulması konusunda baskı yaptığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazetede bununla ilgili ses kaydı da yer aldı.

Gazete 1 saatlik telefon konuşmasından bölümler yayınladı.

Gazete haberinde Raffensperger’in Trump’ın iddialarını reddettiği kaydedildi ve Raffensperger’in Trump’a komplo teorilerine dayandığını söylediği belirtildi.

VOA'nin haberine göre yayınlanan ses kayıtları da haberi doğrular nitelikte.

Trump’ın ses kaydında Georgialılar’ın ve ülkedekilerin kızgın olduğunu söylediği kaydediliyor.

Ve Trump eyalet sekreterine “Sadece 11,780 oy bulmak istiyorum. Çünkü eyaleti kazandık” ifadelerini kullanıyor.

Georgia Trump’ın 3 Kasım’da kaybettiği kritik önemdeki eyaletlerden biri. Trump seçim sonuçlarına itiraz ediyor ve kanıt olmadan usulsüzlükler olduğunu iddia ediyor.

Trump’ın ekibi bu konuda mahkemelere başvursa da bir sonuca ulaşamadı.