Trump’ın seçim etkinlikleri ya internete taşınacak ya da ertelenecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından seçim çalışmalarının ya internete taşınacağı ya da erteleneceği duyuruldu.

Trump’ın seçim kampanyası bir açıklama yaparak ABD Başkanı'nın katılacağı duyurulan etkinliklerin ya internet ortamına taşınacağını ya da erteleneceğini duyurdu.

Açıklamada Trump’ın ailesinden kişilerin katılacağı duyurulan etkinliklerin de ertelendiği belirtildi.

Covid-19 test sonucu negatif çıkan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ise seçim çalışmaları kapsamında açıklanan programına devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ın Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın ve eşinin koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.