Trump'ın savaşta ölen askerleri aşağıladığı iddiaları ABD'yi karıştırdı: Yağmurlu hava saçımı bozar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşamını yitirmiş ABD'li askerleri aşağılayıp, askerlerin Avrupa'daki mezarlarını ziyaret etmeyi reddettiğine ilişkin iddialar ülkede tartışma konusu oldu.

The Atlantic dergisinin ortaya attığı iddiaya göre, Trump, 2018 yılında Paris'teki mezarda yatan ABD'li deniz piyadelerini ziyaret etmeyi "yağmurlu havanın saçını bozacağını" gerekçe göstererek reddetti. Trump, bununla birlikte, Avrupa'da yaşamını yitirmiş ABD'li askerlere yönelik "başarısız" kelimesini kullandı ve önemsiz gördüğü için söz konusu mezarlığı ziyaret etmek istemediğini söyledi. İddiayı ortaya atan The Atlantic, bilgiyi birinci elden bilgi sahibi 4 kaynaktan aldığını aktardı.

Esper: Trump askerlere en yüksek saygıyı gösteriyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, söz konusu iddiaların üzerine açıklamada bulundu.

Esper, "ABD Başkanı Trump, ülkemizin askeri üyelerine, veteranlarına ve ailelerine en yüksek saygıyı ve takdiri göstermektedir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerimize daha fazla ödeme ve kaynak sağlama yönünde çaba göstermektedir" dedi.

İsmini vermeyen ABD'li bir üst düzey savunma yetkilisiyse, Esper'in söz konusu iddiaları bugüne kadar hiç duymadığını aktardı.

Trump: Tamamen yalan

Trump konuya ilişkin perşembe günü açıklama yaptı.

The Atlantic'in iddialarını sert bir dille yalanlayan Trump, "ABD'ni silahlı kuvvetleri için kimsenin yapmadığı şeyleri yaptığım bir zamanda askerlerimiz ve savaşta düşen kahramanlarımız için olumsuz açıklamalarda buulunmayı düşünmek... Tamamen yalan... Utanç verici" diye konuştu.

Trump, mezarlığa kötü hava koşullarının helikopter uçuşunu engellemesi nedeniyle gidemediğini savundu. Trump, "Alternatif olan uzun sürücülük, Paris'in yoğun bölgelerinden geçmek anlamına geliyordu. Gizli Servis buna karşı çıktı" dedi.

Biden'dan tepki

Trump'ın başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden'sa, söz konusu iddiaları "içler acısı" olarak niteledi.

Biden, "Bu kesinlikle lanet edilesi bir olay. Utanç verici" dedi.

ABD'de Trump'a yönelik ABD ordusunu seçimler öncesinde politize ettiği yönünde eleştiriler yapılıyor. Söz konusu eleştiriler, Trump'ın George Floyd'un öldürülmesinin ardından yapılan protestoların gerçekleştiği bölgelere asker konuşlandırma tehditlerinde bulunmasının ardından başladı.

Trump'tan 'savunma bakanlığının fonladığı gazeteyi kapatmayacağız' açıklaması

İddialara Temsilciler Meclisi üyelerinin de tepki göstermesinin ardından Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) kaynak sağladığı Stars and Stripes adlı askeri gazetenin kapatılmayacağını açıkladı. Pentagon, bu yılın başında söz konusu derginin kapatılacağını belirtmişti.

The Atlantic'in iddiaları ortaya atmasından bir gün sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, gözetimim altında Stars and Stripes gazetesine kaynak sağlamayı durdurmayacak. Gazete, Büyük Ordumuz için harika bir kaynak olmayı sürdürecek " dedi.

Pentagon'un Şubat ayında fonlamayı durduracağını duyurduğu gazetenin bu ay yayını durdurması bekleniyordu.

Pentagon'un fonladığı Stars and Stripes gazetesi, editöryel olarak bağımsız çalışıyor.